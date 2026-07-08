A pocos meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Municipalidad Provincial de Ica informó que ninguna organización política ha solicitado autorización para la instalación de propaganda electoral en la ciudad. Así lo dio a conocer el subgerente de Desarrollo Económico, Jorge Angulo, quien advirtió que los anuncios colocados en distintos puntos vulneran la normativa municipal y generan desorden en los espacios públicos.

Sin permisos

El funcionario señaló que, pese a que aún no se inicia formalmente el periodo autorizado para la propaganda electoral, ya se observa material político adherido en postes, muros y otras estructuras. Esta situación, indicó, viene siendo atendida mediante operativos municipales orientados a retirar los elementos instalados de manera irregular y reducir la contaminación visual.

Angulo recordó que la Municipalidad cuenta con una ordenanza que regula la forma, los lugares y las condiciones para la colocación de propaganda política, por lo que exhortó a las organizaciones a respetar el procedimiento establecido. “Hoy día ninguno tiene autorización; hay una ordenanza que establece la modalidad, la forma y sobre todo los lugares autorizados para poder ejercer la propaganda electoral”, manifestó.

Asimismo, reveló que hasta el momento ningún partido o movimiento político ha presentado documentación para obtener el permiso correspondiente. “Ni en las elecciones presidenciales que han terminado ni en estas elecciones ninguna organización ha venido a solicitar autorización”, afirmó, descartando que exista algún trámite en curso relacionado con tema electoral.

El subgerente también cuestionó la forma en que se viene colocando este tipo de propaganda, indicando que muchas veces se realiza durante la madrugada para evitar la fiscalización municipal. “Estamos todos los días haciendo operativos retirando publicidad de diferentes lugares, pero a pesar de ello hay incidencia”, sostuvo, al remarcar que estas prácticas afectan el orden y la imagen de la ciudad.

Finalmente, Angulo hizo un llamado a los candidatos y organizaciones políticas para actuar con responsabilidad y dar el ejemplo a la ciudadanía. “Si vamos a anunciarnos como candidatos, tenemos que empezar generando ejemplos y no con el desorden que se está viviendo”, enfatizó, reiterando que la comuna continuará con las acciones de control para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

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