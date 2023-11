Luego del sangriento asesinato de un suboficial de tercera de la PNP en su intento de frustrar un asalto a un camión repartidor de abarrotes, en el distrito de Castilla, en manos de cuatro avezados delincuentes, el alcalde de la ciudad, Gabriel Madrid Orue, subrayó que el jefe de la I Región Policial de Piura, general PNP Miguel Ángel Cayetano Cuadros, debería dar un paso al costado, pues la delincuencia ya se desbordó.

“Es el momento de una revisión. He visto las imágenes del crimen del policía y es lamentable, creo que no hay un plan, ya nos desbordó la delincuencia, es el momento de tomar un nuevo norte y en ese aspecto, es el momento de nuevos aires en Piura, ya no podemos seguir en lo mismo, se ha dado un tiempo prudente para que se haga un plan pero no se ha hecho. Piura merece mentes frescas que vengan a plantear una estrategia más seria, lo visto ayer es penoso y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, se ha desbordado todo”, subrayó Madrid.

La autoridad edil criticó que tras la declaración de Sullana en emergencia por la inseguridad, no existió un plan de contingencia de lo que podía pasar en Piura.

“Eso nos ha desbordado y nos está pasando factura; ese es el problema cuando hay improvisación. Por eso recalco que es el momento de tener nuevos aires para Piura, merecemos un cambio, es el momento que el jefe policial dé un paso al costado para mirar nuevos horizontes”, indicó Madrid.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche Álvarez, aseguró que la delincuencia en Piura tiene aristas mucho más importantes que tan solo cambiar a un jefe policial.

“La Policía lo que necesita son recursos. Tampoco nada vamos a conseguir si no existe un mayor control al ingreso de personas ilegales y requisitoriadas a través de la migración ilegal. Se debe controlar el tráfico de armas ilegales que existe en Piura, así como el crimen organizado, las bandas organizadas que han migrado a Piura y que se han establecido aquí”, explicó Bereche.

El empresario subrayó que para realizar esas acciones, la Policía necesita recursos, vehículos, equipamiento de telecomunicaciones, armamento, laboratorios y personal.

“Son cosas que están en manos del ministro del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se debe dotar a a esta región, que está siendo en este momento atacada por la delincuencia organizada. El hecho de cambiar a una persona no cambiará la realidad. Sin recursos para trabajar los frentes que te indico, nada va a cambiar, así declaren en emergencia a la región Piura. Nada cambiará si no dotan de recursos a la Policía”, precisó Bereche.

El presidente de la Cámara de Comercio pidió invertir en el tema de seguridad.

“Lo que no tenemos en el Perú es inversión en seguridad, sacar personas a la calle no mejora y no resuelve nada y eso lo vemos en los distritos que están en emergencia”, finalizó Bereche.

