Una mujer de nacionalidad boliviana identificada como Patricia C.B (24 años), resultó con un impacto de bala en el cuerpo siendo evacuada de emergencia al hospital Santa Rosa de Piura. En el nosocomio, fue atendida de inmediato por el médico de turno, doctor David Díaz Alcántara, quien diagnosticó politraumatismo por proyectil de arma de fuego (PAF).

Fueron los efectivos de la comisaría de San Martín que fueron alertados del hecho y ya han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del atentado y dar con los responsables del ataque. Esperan las declaraciones de la extranjera que ayudarán a identificar a los atacantes. La víctima aún permanece internada en el nosocomio bajo un diagnóstico de pronóstico reservado.

Este violento ataque se registró el último sábado cerca de las 6:00 de la tarde a la altura del coliseo 06 de Septiembre, una zona colindante con la ribera del río Piura que pertenece a la jurisdicción de Piura.

Cabe indicar que esta zona es peligrosa por la presencia de personas de mal vivir.