Dos estudiantes, una del colegio San José de Tarbes y otra de Magdalena Seminario de Llirod, son las nuevas víctimas mortales del dengue. Con ellas la región Piura suma 69 decesos a causa de esta enfermedad y casi 40 mil enfermos.

Las muertes por dengue se descontrolan en la región Piura y la población teme que esto siga aumentando, debido a la falta de atención en los centros de salud y hospitales de Piura, tal y como lo ha precisado la familia de la menor P.M.Q.M (7), que denunció una presunta negligencia en el hospital al momento de asistir con su mejor hija, quien llegó en un estado crítico (hemorragia por dengue).

La madre de la niña que cursaba el segundo año de primaria en la institución educativa San José de Tarbes, en el distrito de Castilla, Fiorella Montalbán, informó que no recibieron la atención debida, lo que le habría provocado la muerte a su hija, pues indicaron que en el hospital no tenían ni termómetro ni adaptador para conectar una máquina que debía ayudar en el tratamiento a la niña, lo que no se otorgó, causando malestar entre la familia y la inesperada muerte de la estudiante.

MIRA ESTO || Piura: Monseñor visita a pacientes con dengue en hospital José Cayetano Heredia

“Mi niña no debió morir, ella debió ser atendida”, señaló la madre entre sollozos.

La niña fue sepultada el día de ayer entre llanto, en el cementerio Parque del Recuerdo, en el A.H La Primavera.

Otro dolor ha dejado en la familia la partida de F.M.A.R (7), alumna del colegio Magdalena Seminarito de Llirod, en Piura, quien también habría muerto por esta mortal enfermedad. Sumando hasta la fecha 69 fallecidos, como lo registra las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa), que reporta, además, 39.917 enfermos.

Ya son 7 niños y 6 adolescentes que mueren a causa del mosquito aedes aegypti en la región. De ellos, 31 decesos corresponden al grupo de los adultos mayores, 3 jóvenes y 22 adultos que se suman a esta cifra alarmante que pone en riesgo a más piuranos si no se actúa de manera inmediata.

La región Piura sigue ubicándose en el primer lugar con más casos y muertes a nivel nacional, después de Lima y Lambayeque.

LEE TAMBIÉN || Declaran a Piura y otras regiones en emergencia por peligro inminente ante posible Niño Global

Ante la alarmante cifra de casos de dengue, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura inició ayer la campaña masiva de fumigación en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, después de Chulucanas y Sullana, que se realizó el lunes y martes, respectivamente.

Durante la campaña se espera fumigar más de 75 mil viviendas en más de 50 asentamientos de todos los tres distritos, sin embargo, una cifra mínima aún se muestra renuente para el ingreso de los fumigadores. Ante ello, el alcalde de Castilla, Walther Guerrero, informó que se procederá a multar a estas familias que impiden la continuidad de los trabajos de fumigación en esta lucha contra este mal.

