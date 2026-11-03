Plan reactivo ante el fenómeno El Niño.
Plan reactivo ante el fenómeno El Niño.

El gerente de la EPS GRAU, Jorge Campos, anunció que puso en marcha el plan reactivo con el fin de proteger las instalaciones de abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales frente al .

Las acciones contemplan la operatividad de plantas de tratamiento como El Arenal y Curumuy, la revisión de más de 38 pozos de producción, así como el despliegue de maquinaria, equipos hidrojets y un lote de 27 cisternas operativas.

Ante la posible formación de aniegos en cuencas ciegas, hizo un llamado a la comunidad para evitar levantar las tapas de los buzones para evitar el colapso de los sistemas de alcantarillado debido al gran volumen de agua pluvial.

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