El gerente de la EPS GRAU, Jorge Campos, anunció que puso en marcha el plan reactivo con el fin de proteger las instalaciones de abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales frente al Fenómeno El Niño costero.

Las acciones contemplan la operatividad de plantas de tratamiento como El Arenal y Curumuy, la revisión de más de 38 pozos de producción, así como el despliegue de maquinaria, equipos hidrojets y un lote de 27 cisternas operativas.

Ante la posible formación de aniegos en cuencas ciegas, hizo un llamado a la comunidad para evitar levantar las tapas de los buzones para evitar el colapso de los sistemas de alcantarillado debido al gran volumen de agua pluvial.