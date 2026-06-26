Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia en el ámbito escolar, la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) del Ministerio Público de la provincia de Sullana, desarrolló una charla preventiva sobre bullying dirigida a las estudiantes integrantes de las brigadas del nivel secundario de la institución educativa Las Capullanas.

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Durante la actividad, la abogada Sheila Saavedra y la psicóloga Liz Murillo brindaron información sobre la identificación del acoso escolar, sus consecuencias y la importancia de promover relaciones basadas en el respeto, la empatía y la convivencia pacífica dentro de la comunidad educativa.

Las expositoras explicaron las diferentes manifestaciones del bullying, las estrategias para prevenirlo y la importancia de comunicar oportunamente cualquier situación de violencia a los docentes, padres de familia o autoridades competentes.

Asimismo, destacaron el papel que cumplen las brigadas escolares en la promoción de una cultura de paz y en la prevención de situaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.