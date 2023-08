A pesar de que Piura es la segunda región más poblada a nivel nacional con 2 millones 127 mil habitantes, es una de las regiones más golpeada y más olvidada, a decir de sus propias autoridades. Y en su 491 aniversario de fundación, recibe esta nueva celebración sumida en un sinnúmero de problemas y completamente devastada por la ocurrencia del ciclón Yaku y El Niño Costero.

Para el exdecano del Colegio de Arquitectos de Piura, Pablo Zegarra Ferreyra, Piura se encuentra “herida gravemente”, pues carece de una infraestructura adecuada y, además, ha sido totalmente dañada por las últimas precipitaciones.

“Piura recibe este aniversario herida, herida gravemente porque somos testigos de cómo vamos a enfrentar este nuevo fenómeno El Niño que se avecina, con una ciudad que carece totalmente de la infraestructura necesaria para enfrentar este problema, con heridas abiertas por las últimas lluvias ocurridas a principios de año”, explica.

El exdecano precisó que Piura tiene actualmente “heridas abiertas”, las cuales no han sido curadas oportunamente por las principales autoridades, lo cual se agrava con la crisis económica y política que se vive a nivel nacional.

“Piura tiene heridas abiertas porque no han sido debidamente curadas, como son las losas de protección del río, las calles que se encuentran totalmente destrozadas, no hay ningún trabajo sobre las cuencas ciegas, los drenes no han sido debidamente ampliados o mantenidos como debería ser, la población misma no está capacitada ni se le ha dado pautas de comportamiento para este caso del fenómeno, lo cual se ve agravado con la crisis política y económica a nivel nacional, lo que da un panorama sombrío para lo que va a significar El Niño dentro de unos meses”, subrayó Zegarra.

El arquitecto recalcó que Piura necesita de manera urgente realizar obras para preparar a la ciudad para enfrentar la ocurrencia de fenómeno El Niño y no para mitigar.

“Siempre se habla de obras para mitigar, más no para solucionar. Ahora se necesita de manera urgente las cuencas ciegas y mantenimiento de drenes y otros.

A su turno, la directora del Ministerio de Cultura en Piura, Nelly Zúñiga Saavedra, precisó que actualmente la ciudad parece que está abrumada por problemas que se suman el uno al otro, sin poder vislumbrar una solución a un fututo próximo.

“Aún está fresco en el recuerdo la inundación del 2017 y ya se asoma en el horizonte un mega Niño que, según los expertos, podría ser tan devastador como el fenómeno de 1983, sin que sepamos a ciencia cierta si se están tomando medidas concretas y adecuadas para enfrentar esta crítica eventualidad. Es legítimo preguntarnos cuándo Piura tendrá un efectivo sistema de drenaje pluvial, cuándo tendremos defensas ribereñas seguras para prevenir inundaciones”, dijo.

Agregó que no hay un plan urbanístico, ni se ha invertido en la creación de infraestructura cultural y otros.

