Un adolescente de 14 años falleció en la provincia de Sullana, debido a un presunto cuadro de leptospirosis y dengue. Así lo confirmó el Hospital de Especialidades III-1 de esta provincia.

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El menor ingresó el pasado domingo 24, donde fue atendido por un equipo de especialistas que evaluaron su situación. Aunque luego fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanecía internado y esperando su recuperación.

Debido a su complicado estado, se informó que gestionaron su traslado a un hospital de mayor complejidad en el país, pero debido, según el nosocomio, a su inestabilidad hemodinámica, su traslado no pudo concretarse al poner en riesgo la vida del adolescente.

“El caso se encuentra bajo una investigación médica y epidemiológica”, informó el hospital que añadió que las causas del deceso serán comunicadas en la semana. En tanto, se conoció que los casos de leptospirosis se siguen incrementando en esta provincia y los especialistas pidieron no automedicarse y acudir al nosocomio al presentar los síntomas de esta enfermedad.