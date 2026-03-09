La fiscal provincial María Angélica Lazo Alburqueque, de la Primera fiscalía provincial de Flagrancia Delictiva de Piura, obtuvo una sentencia condenatoria contra José Miguel Peña Guerrero (18) por el delito de receptación agravada de vehículo, en agravio del S.A.T.T.

El órgano jurisdiccional dictó dos años y cinco meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por un período de prueba de dos años. Asimismo, se fijó el pago de 400 soles por concepto de reparación civil y se le impuso 663.75 días-multa, además del cumplimiento de reglas de conducta conforme al artículo 58 del Código Penal.

Durante la audiencia participó también el fiscal adjunto provincial Jhon Beiker Frías Albán, quien integra el despacho de la Primera fiscalía provincial de Flagrancia Delictiva de Piura y apoyó en la sustentación del caso.

Dentro los principales elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se encuentran el acta de intervención policial, acta de registro personal, acta de notificación de detención, acta de incautación de vehículo menor, entre otros documentos que permitieron argumentar la responsabilidad del acusado en el hecho delictivo.

Así, el Ministerio Público ratifica su compromiso de continuar trabajando en la persecución eficaz del delito y en la protección de la seguridad ciudadana.