El fiscal adjunto provincial Aldo Pozo Salazar, de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, desarrolló actuaciones fiscales preventivas conjuntas con Osinergmin, Enosa, el Gobierno Regional de Piura y la PNP, orientadas a identificar y constatar factores de riesgo asociados a las estructuras eléctricas de media y baja tensión ubicadas en zonas donde se ejecutan obras públicas en la ciudad.

La intervención se focalizó en obras de mejoramiento del servicio de drenaje pluvial en el cercado urbano de la ciudad de Piura y de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el A.H. Santa Rosa; donde se advirtió que las labores de excavación han expuesto las estructuras generando la inclinación y deterioros de los postes.

Ante el peligro inminente contra la vida y la salud de los transeúntes, el Ministerio Público requirió el apuntalamiento inmediato de las estructuras comprometidas. De igual manera, se exhortó a los residentes de obra a adoptar estrictas medidas de seguridad que eviten el colapso del tendido eléctrico, considerando la inestabilidad del terreno provocada por las lluvias que azotan la región.

Asimismo, el fiscal recomendó a Osinergmin y Enosa intensificar las fiscalizaciones preventivas periódicas en las redes de distribución y priorizar las áreas de obras públicas donde existan postes debilitados, con el fin de corregir oportunamente cualquier condición de alto riesgo y evitar la posible interrupción del servicio.

Finalmente, se requirió la subsanación de observaciones técnicas dentro de los plazos establecidos, advirtiéndose que ante el incumplimiento de estas deficiencias derivará en las acciones legales y administrativas correspondientes.