La Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura desplegó diversas acciones de seguridad en los principales centros comerciales de la ciudad, en coordinación con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Piura, ante la próxima temporada de alta concurrencia por las fiestas de fin de año.

Durante estas intervenciones se realizó una verificación integral de las condiciones de seguridad, lo que incluyó inspecciones técnicas en áreas comunes, operatividad de los sistemas contra incendios y cumplimiento de los protocolos de actuación ante emergencias.

Como parte de este despliegue, también se ejecutó un simulacro de emergencia en la zona de estacionamientos del centro comercial Real Plaza, a fin de evaluar la capacidad de respuesta del personal.

Asimismo, la Fiscalía exhortó a los representantes de los establecimientos comerciales a mantener las medidas de seguridad y a capacitar de manera permanente a su personal para asegurar una intervención eficaz e inmediata ante cualquier eventualidad.

El Ministerio Público subrayó que continúa trabajando de manera articulada con las entidades competentes para anticiparse a riesgos y salvaguardar la integridad de los ciudadanos.