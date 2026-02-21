La presencia de embarcaciones chinas en el Perú viene produciendo momentos críticos en la pesca artesanal. Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur), dijo que una de las regiones más afectadas es Piura debido a la poca transparencia y falta de control en altamar.

Alfonso Miranda, presidente de Calamasur, precisó que entre julio del 2023 y octubre del 2024, más de 350 barcos entraron al mar peruano sin el control satelital correspondiente. Y entraron a puertos como Paita, lo que generó la indignación de la pesca artesanal.

“A partir de octubre de 2024, y tras la presión precisamente de la pesca artesanal, se generó un restablecimiento de esta obligación por parte de la autoridad peruana y, a partir de ahí, los barcos chinos, en lugar de entrar a puertos peruanos, están entrando a puertos chilenos donde no les obligan a este dispositivo satelital”, dijo Miranda Eyzaguirre.

Agregó que, si bien la pesca informal no deja registro sobre pérdidas económicas, estas actividades ilegales hoy en día afecta a los pescadores artesanales porque ocasiona un precio más bajo por mucho tiempo del calamar gigante y esto se debe precisamente a que la flota china pesca sin ningún control en alta mar.

“Entonces, una pesca que estaba en un mercado acostumbrado a recibir 1 millón de toneladas de calamar gigante o pota anuales, en el año 2025 ha recibido 1´700 mil toneladas. Entonces, el precio de la pota se ha ido al suelo. La flota de China tiene pesca sin límites, pero el Perú no, entonces hace que la industria y la pesca artesanal estén pasando por un grave momento de dificultad porque los precios han colapsado debido a la saturación de pota en el mercado internacional por esta pesca sin control de la flota china”, indicó.

Precisó que el pescador chino pesca en grandes embarcaciones industriales con máquinas automatizadas y con un poder de pesca muy grande que captan pesca en las 30 millas alrededor del barco y sin ninguna limitación durante el año. Indicó que ellos además reciben subsidios del gobierno chino, y pueden resistir la caída de los precios. “Pero, el pescador artesanal peruano, que no recibe subsidios, que pesca la pota con línea manual y que sí tiene restricciones de cuota y de temporadas de pesca, de vedas, entonces no puede resistir esta caída de los precios”, declaró Miranda.

Miranda señaló que Piura es la región que tiene más del 80% de la flota y de los desembarcos de pota en el Perú. “Estos precios se han caído a menos de la mitad de lo que estaban hace un año, y precisamente porque esta flota pesca cada vez más y la organización regional no pone límites, no pone cuotas, con lo que además se está poniendo en riesgo un recurso que es transzonal, que entra y sale del mar del Perú”, indicó.

Para ello, dijo que el Perú tiene que estar firme en defensa del establecimiento de una cuota en el Pacífico Sur.