El Gobierno dispuso extender por 60 días el estado de emergencia en diversos distritos y provincias de la región Piura como parte de las acciones para enfrentar la criminalidad. La prórroga comenzará a regir desde el 6 de julio de 2026 y fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 101-2026-PCM.

La medida comprende los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Sullana y Bellavista, además de las provincias de Paita y Talara. Durante este periodo, la Policía Nacional continuará a cargo del control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se mantendrá la restricción o suspensión de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Las zonas donde se realizarán las intervenciones conjuntas serán definidas por la Policía Nacional con base en información de inteligencia, estadísticas actualizadas y mapas del delito.

El decreto también establece que las actividades religiosas, culturales, deportivas o recreativas de carácter masivo podrán desarrollarse siempre que cuenten con la autorización previa de las autoridades competentes, mientras que los eventos no masivos podrán realizarse sin necesidad de ese trámite.