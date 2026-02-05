Tras casi dos días de búsqueda, fue encontrado el cuerpo del agricultor Gerardo Troncos Villalta, quien murió ahogado luego de caer con su motocicleta al canal de regadío Daniel Escobar, en la provincia de Sullana.

El cuerpo de Gerardo Troncos Villalta fue hallado el miércoles 4 de febrero a la altura de un puente en el centro poblado de Chalacalá, donde fue reconocido por sus familiares. Tras ser rescatado en un esfuerzo entre pobladores y efectivos policiales, los restos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, ubicada en la carretera Sullana-Tambogrande.

Troncos, quien residía en el centro poblado de Somate y deja tres hijos en la orfandad, está siendo velado por sus seres queridos en su vivienda.

El accidente ocurrió la tarde del lunes 2 de febrero en el sector Marán, en Somate. El agricultor se desplazaba en su motocicleta cuando cayó al canal y el vehículo fue hallado poco después en las aguas del mencionado canal de esta localidad.