Un nuevo crimen deja una familia de luto en el Bajo Piura. Un grupo de delincuentes llegó hasta el asentamiento humano Las Malvinas, en el distrito de La Arena, y acabó con la vida de un joven y dejó a otro gravemente herido.

El crimen. Cerca de las 11 de la noche del último sábado, sujetos llegaron hasta el sector Montegrande, del A.H Las Malvinas, distrito de La Arena, y atacaron a los dos jóvenes. Uno terminó muerto y el otro herido por proyectil de arma de fuego.

La víctima mortal fue identificada como Jesús Manuel Herrera Serna (21 años), natural de Tumbes que, pese a que fue trasladado de emergencia por el personal de Serenazgo de La Arena y amigos de las víctimas al centro de salud de Catacaos, el médico de turno Mario Mendoza diagnosticó que llegó cadáver, debido a un impacto de bala en la región torácica. Mientras que, C.E.M.M, de 18 años, terminó herido en la pierna derecha, por lo que también fue evacuado rápidamente al centro de salud del mismo distrito, quedando bajo observación para su recuperación.

Tras el feroz ataque, los vecinos quedaron consternados y dieron aviso a los agentes policiales de La Arena, que estaban realizando patrullaje por la zona. así como a Serenazgo, que llegó al lugar para auxiliar a los heridos, que fueron evacuados de emergencia.

Ante la muerte de Jesús Manuel, el representante del Ministerio Público llegó hasta el centro de salud para autorizar el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de Piura para la necropsia de ley.

En tanto, el personal de la Unidad Especializada de Homicidios – Oficri de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura asumió la investigación, para determinar las causas de este crimen que alarma nuevamente a la población del Bajo Piura, puesto que días atrás un soldador fue acribillado de 15 balazos por cuatro sicarios.

Cabe señalar que la investigación será por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud – tentativa de homicidio en agravio de C.E.M.M y por homicidio por PAF en agravio de Jesús Manuel Herrera Serna.

Según testigos, algunos refieren que el hecho habría sucedido luego de un enfrentamiento con otras tres personas, mientras que otros, por un supuesto robo. La Policía investiga para determinar las causas de este ataque.

Asimismo, la Policía ya tendría identificada a los presuntos asesinos, por lo que vienen realizando operativos en la zona para su detención.