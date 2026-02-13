La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) de Piura participó en una requisa extraordinaria realizada en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Piura – Ex Río Seco, en el marco de un operativo reservado ejecutado de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP), con la finalidad de fortalecer la seguridad penitenciaria y prevenir la comisión de delitos al interior del establecimiento.

La diligencia fue encabezada por el fiscal provincial Luigi Anthonino Ginocchio Zapata, contando con la participación de dieciocho fiscales adjuntos del Distrito Fiscal de Piura, personal policial bajo el mando del coronel PNP José Valer Mayhuasca, así como asistentes en función fiscal y personal de apoyo.

Durante la intervención, que comprendió el registro de celdas e internos de los pabellones N° 3 y N° 4, se incautaron diversos objetos prohibidos y de relevancia penal, entre ellos armas punzocortantes, balanzas electrónicas, pipas artesanales, dispositivos electrónicos, chips telefónicos, sustancias vegetales presuntamente ilícitas y otros elementos que podrían estar vinculados a actividades ilegales dentro del penal.

La FECCOR Piura reafirma su compromiso de continuar ejecutando acciones estratégicas y operativos conjuntos orientados a la prevención y combate de la criminalidad organizada y delitos conexos dentro del sistema penitenciario.