El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) informó que la región Piura registra 103 personas fallecidas y un total de 5,195 casos reportados a causa de la neumonía.

El reporte epidemiológico detalló que los adultos mayores de 60 años son los más vulnerables ante este brote, liderando la lista de decesos con 83 víctimas mortales. En tanto, desde los 0 hasta los 59 años acumula las 20 muertes restantes.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias instan a la población a reforzar la vacunación y las medidas preventivas para evitar que esta enfermedad siga cobrando la vida de más personas.

Cabe señalar que la vacunación en la región es baja y existe mucha renuencia a la vacuna contra esta y otras enfermedades.