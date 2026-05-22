El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Piura, realizó una supervisión inmediata tras el colapso parcial de una casona ubicada en el Centro Histórico de Piura. El inmueble, situado en la calle Cusco N.° 602, en la intersección con la calle Callao, forma parte del patrimonio monumental de la ciudad.

Personal técnico y legal de la entidad efectuó la constatación correspondiente del predio, donde afortunadamente no se reportaron personas heridas, y emitió recomendaciones de emergencia orientadas a estabilizar la estructura y evitar un mayor deterioro o el desplome total del inmueble. Asimismo, verificó la instalación de puntales provisionales para sostener parte de la infraestructura afectada.

La arquitecta Cinthya Cotlear León, especialista de la Unidad de Patrimonio Histórico Inmueble de la DDC Piura, explicó que el segundo nivel de la casona se encuentra en estado crítico y requiere una intervención urgente. Agregó que, debido al riesgo existente, las medidas de emergencia deberán ejecutarse de manera inmediata.

La entidad cultural precisó además que la casona estaba habitada y mantenía actividad comercial, por lo que descartó que se tratara de una infraestructura abandonada. La vivienda contaba con licencias de funcionamiento vigentes y formaba parte de los inmuebles identificados oficialmente como patrimonio histórico.

Cabe mencionar que la DDC Piura había advertido previamente a la empresa ejecutora de las obras de reconstrucción vial en la zona, sobre la necesidad de realizar trabajos de apuntalamiento preventivo en la casona afectada.

Asimismo, anunció que notificará a dicha empresa para que adopte las acciones correspondientes y realizará seguimiento permanente a los trabajos de estabilización y recuperación del inmueble.