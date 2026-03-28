El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en el marco de la campaña “La prevención nos une”, continúa con trabajos de limpieza y descolmatación de cauces de ríos, quebradas y drenes mediante el uso de maquinaria pesada, con el objetivo de reducir el impacto de posibles desbordes ante las lluvias intensas.

A través del Programa Nuestras Ciudades (PNC), se ejecutan 5 intervenciones de limpieza y descolmatación en quebradas, drenes, cajas hidráulicas, badenes y cunetas en los distritos de Castilla, Veintiséis de Octubre, Paimas, Sicchez y Chulucanas, con el fin de proteger a más de 21 mil pobladores.

Asimismo, se continúa atendiendo las zonas afectadas por deslizamientos de tierra a causa de las lluvias intensas en los distritos de Ayabaca y El Carmen de La Frontera, donde se viene mejorando la transitabilidad en las vías de acceso en beneficio de más de 3 mil pobladores.

Del mismo modo, se abastece de agua potable a más de 4 mil pobladores del distrito de Canchaque. Hasta la fecha, y con apoyo de un camión cisterna, se ha distribuido cerca de 450 mil litros de agua potable de manera gratuita.

Durante el 2026, el Ministerio de Vivienda ha ejecutado 4 intervenciones de limpieza y descolmatación en cauces de quebradas, drenes y cunetas en la provincia de Piura, removiendo material sedimentado como piedras, lodo y maleza por un total de 44 235,77 m³, en una longitud de 8,64 km, beneficiando a 42 800 pobladores.

En este mismo periodo, se han realizado 14 intervenciones de mejoramiento de la transitabilidad en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Talara, retirando 76 958,3 m³ de material que obstruía el libre tránsito peatonal, en una longitud de 29,33 km, en beneficio de 61 045 pobladores.

Asimismo, se ejecutaron seis intervenciones de mejoramiento de la transitabilidad en la provincia de Talara tras verse afectada por las lluvias intensas. En el distrito de Los Órganos se realizaron 2 intervenciones, eliminando 4530 m³, en una longitud de 5,07 km, en beneficio de 5170 pobladores. De igual forma, se desarrollaron 4 intervenciones en el distrito de Máncora, removiendo material por un total de 7615 m3, en una longitud de 1.565 km, en beneficio de 2440 pobladores.