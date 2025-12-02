El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Piura, realizó esta mañana una nueva diligencia de verificación preventiva en el puente “Las Monjas”, con el fin de constatar el inicio de las acciones de reparación estructural y las medidas de seguridad implementadas para el desvío del tránsito vehicular.

Durante la intervención, el fiscal provincial Armando Ortíz Zapata comprobó el inicio efectivo de los trabajos de refacción anunciados por Provías Nacional, los cuales forman parte del plan de reducción de riesgos dispuesto ante la afectación estructural previamente identificada en la ´junta´ de ingreso al puente, en el sentido Piura–Sullana.

Provías Nacional informó al Ministerio Público que, para la ejecución de las labores técnicas, se ha dispuesto el cierre temporal del puente, habilitando rutas alternas para el tránsito. Asimismo, se verificó la instalación de señalizaciones preventivas, tranqueras, cintas de seguridad y la presencia de vigilantes para orientar a los conductores y evitar incidentes durante el periodo de intervención.

El Ministerio Público constató que las acciones adoptadas buscan garantizar la seguridad de peatones y conductores mientras se desarrollan los trabajos de reparación de la estructura metálica y otros elementos complementarios.

Conforme a lo dispuesto por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, la Primera Fiscalía de Prevención del Delito continuará realizando el seguimiento permanente hasta la finalización de las obras, a fin de asegurar que se cumplan las medidas de mitigación y reducción de riesgos dispuestas por la autoridad competente.