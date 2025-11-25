La Primera Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Piura, a cargo del fiscal provincial Armando Ortiz Zapata, ejecutó acciones de verificación interinstitucional a las instalaciones del soporte estructural y entorno del puente “Las Monjas”, luego que se identificó que se encuentra en mal estado y que pone en riesgo l seguridad de conductores y peatones.

La inspección contó con la participación de funcionarios de Provías Nacional, Sutran y personal de la comisaría de Veintiséis de Octubre, UTSEVI y con la colaboración logística de la gerencia de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad Provincial de Piura.

El Fiscal Provincial verificó in situ las acciones que viene desarrollando Provías Nacional orientadas a la mitigación y reducción de riesgos materiales que presenta el puente “Las monjas” y que pone en riesgo la seguridad de conductores y peatones; ello tras haberse identificado un ligero desnivel en la ‘junta’ del ingreso al puente, en el trayecto Piura-Sullana y que ha propiciado la colocación de apoyo metálico (y otro de madera) sobre los que descansa el puente, en el lado derecho.

En tal sentido, se verificó que las acciones de mitigación de riesgo aplicadas por Provías Nacional incluyen la colocación de señaléticas que advierte a los conductores el estado del puente, así como la reducción de la velocidad al momento de cruzarlo.

Respecto a las acciones de reducción de riesgo, Provías Nacional dio cuenta al Ministerio Público que acorde a sus recomendaciones se realizó una evaluación estructural profunda de las instalaciones del puente, disponiéndose las reparaciones urgentes y necesarias; por lo que durante esta visita dicha entidad informó que en los próximos días se iniciarán los trabajos de refacción de la estructura metálica y las complementarias de desvío del tránsito e iluminación nocturna con apoyo de la PNP.

Por su parte, SUTRAN indicó que en ejecución de sus acciones de control y fiscalización contribuirá a difundir a los conductores y usuarios en general el cumplimiento de las recomendaciones de reducción de velocidad dado al estado actual del puente “Las Monjas”.