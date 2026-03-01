Tras 17 días de luchar por su vida en una cama del hospital Santa Rosa, Navik Masías Albán Abel (42 años) no resistió ante las fuertes heridas por el fatal accidente ocurrido en la vía Piura-Paita el pasado 11 de febrero y murió la noche del último viernes en medio del dolor de su familia.

Navik Abel Masías Albán (42 años) era un reconocido campeón nacional de marinera y tondero, quien lamentablemente quedó herido en el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Piura-Paita hace dos semanas donde sus acompañantes Paula Villegas Pasache (69 años) y Juana Mafalda Albán de Masías (63) murieron en el acto.

Tras permanecer 17 días internado, el campeón de marinera no resistió por los fuertes golpes producto del accidente que lo llevó a estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho hospital Con la esperanza de salvarle la vida, sus familiares oraban por su recuperación, pero no soportó la gravedad de sus heridas y dejó de existir dejando a una familia y amigos sumidos en el profundo dolor.

Tras su muerte, el cuerpo de Masías Albán fue evacuado a la morgue de Piura para las diligencias correspondientes siendo retirado por sus familiares para darle cristiana sepultura.

Como se recuerda, el hecho ocurrió en el kilómetro 01, a la altura de la planta Pacasmayo, cuando la camioneta de placa de rodaje AZI-492, que era conducido por José Rubio Abad, de 22 años, chocó con una camioneta de placa P4H-781 que era manejada por Omar Chipana Ortega (47 años).

Ante la noticia de su muerte, a través de las redes sociales, sus amigos lamentaron la pronta partida de Navik, donde muchos sienten la pérdida.

“Con el corazón partido, miro al cielo y le pido a Dios te tenga en su gloria amigo Navik Abel Masias Alban, grande exponente del folklore en Paita. Narizon siempre peleamos, siempre tuvimos diferencias, siempre te hacía renegar, pero nunca dejamos de ser amigos. Hasta hace unas semanas seguíamos hablando”, escribió Luis Alexi.

Por su parte, Carla Silva, lamentó la irreparable pérdida. “Que gran dolor nos dejas querido cuñado Navik Masías Alban. Es difícil aceptar tu partida Vuela lo más alto que puedas al encuentro del señor, tu mamita te espera con los brazos abiertos. Dale fortaleza a mi hermana, mis sobrinos, tu papá, hermanos y todos nosotros”, indicó.