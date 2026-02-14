La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura ha verificado 61 de los 67 locales de votación previstos en los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre como parte del trabajo técnico orientado a garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los comicios del 12 de abril.

El jefe de la ODPE Piura, Jorge Luis Calderón Rojas, explicó que los trabajos de verificación técnica de estos espacios han alcanzado un avance superior al 91 %, por lo que el proceso se encuentra en su etapa final.

“Con estas visitas de verificación, el personal está determinando si las sedes de sufragio que fueron preseleccionados cumplen con los criterios técnicos establecidos para acoger de manera segura a los ciudadanos que vayan a votar. Estos trabajos continuarán hasta completar la verificación de los 67 locales designados para esta jurisdicción con más de 262 mil electores”, indicó Calderón Rojas.

Del total de instituciones verificadas se encuentra Ann Golden, San Miguel y San Pedro en el distrito de Piura. Asimismo, destacan los colegios San Juan Bautista, Leonor Cerna de Valdiviezo y Jorge Basadre en el distrito Veintiséis de Octubre.

Cabe resaltar que, estas verificaciones técnicas permitirán constatar el estado de la infraestructura y los servicios básicos, así como las condiciones de acceso y los niveles de seguridad para los 262 mil 363 electores que acudirán a sufragar en las 884 mesas que se instalarán en 67 locales de votación.

Finalmente, el jefe de la ODPE Piura agradeció la disponibilidad de los directores de las diversas instituciones educativas, así como al personal de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), por brindar las facilidades al personal de la ONPE y otorgar los colegios en calidad de préstamo para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.