La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) verificaron el material electoral que se empleará en las elecciones primarias por la modalidad de afiliados, programadas para este domingo 30 de noviembre, en las regiones de Piura y Tumbes.

La actividad se realizó en las instalaciones de la entidad electoral y contó con la participación del jefe de la ODPE Piura, Jorge Luis Calderón Rojas y la jefa de la Oficina Desconcentrada de Piura del JNE, Luz Victoria García Cedano.

El procedimiento de verificación del material consistió en abrir los paquetes electorales correspondientes a las mesas de sufragio, elegidos de forma aleatoria por el representante del JNE y comprobar que el material ubicado dentro de la caja corresponda a la mesa de votación indicada y se encuentre en buen estado.

Asimismo, tras la verificación se cierra la caja y se le añade un acta, que indicará a los miembros de mesa, durante la instalación, que ha sido abierta con todas las medidas de seguridad.

Al finalizar este acto de verificación pública del material electoral, los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la ODPE firmaron un “Acta de Verificación Pública de Material de Sufragio” que garantiza la seguridad de este proceso.

De esta manera, todo queda listo para el traslado del material electoral previsto para los próximos días hacia los 32 locales de votación donde sufragarán aproximadamente 5,973 afiliados del Partido Aprista Peruano y Renovación Popular, quienes elegirán a los candidatos y candidatas que los representarán en las Elecciones Generales 2026.