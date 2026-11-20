La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Piura y ODPE Castilla publicaron el domingo 15 de noviembre la lista de miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que cumplirán esta función durante la Segunda Elección Regional (SER) 2026, que se realizará el próximo 6 de diciembre en la región Piura. Se trata de los mismos ciudadanos seleccionados mediante sorteo el pasado 24 de julio para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La lista fue colocada en el frontis de cada sede de la ODPE, así como en instituciones públicas y lugares de mayor concurrencia. Su difusión también se realizará progresivamente en los distritos que corresponden a estas sedes.

El jefe de la ODPE Piura, Juan Roel Godofredo Valdivia, recordó que los miembros de mesa, titulares y suplentes, deberán presentarse en sus respectivos locales de votación a las 6:00 a. m.

Por su parte, el jefe de la ODPE Castilla, Romer Benites Arango, recordó que cada mesa está conformada por tres titulares y seis suplentes; sin embargo, solo tres ciudadanos asumirán efectivamente las funciones de presidente, secretario y tercer miembro, y tendrán a su cargo las etapas de instalación, sufragio y escrutinio.

Respecto a los trámites para quienes no puedan ejercer esta función, la ONPE precisó, mediante la Resolución Jefatural n.° 000168-2026-JN/ONPE, publicada el 11 de noviembre, que las excusas al cargo de miembro de mesa y las justificaciones por inasistencia a la instalación de mesa que fueron aprobadas durante las ERM 2026 mantienen su vigencia para la SER 2026.

Cabe señalar que, los ciudadanos que cumplan efectivamente la función de miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165. Además, quienes participen en la jornada masiva de capacitación programada para el domingo 29 de noviembre tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable. En caso de inasistencia o negativa a ejercer el cargo, corresponde una multa de S/ 275.