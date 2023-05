Pese a que se había anunciado que los lotes petroleros con contratos por vencer serían entregados a Petroperú para que se encargue de su explotación, en la última sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, los funcionarios de PerúPetro informaron que mañana jueves 18 de mayo se lanzará la licitación pública internacional para adjudicar al mejor postor los lotes V y VII ubicados en la provincia de Talara - Piura.

La presidenta de PerúPetro, Isabel Tafur, informó que aún se encuentran dentro del plazo para realizar la licitación de los lotes V y VII ubicados en la cuenca Talara (Piura) para explotación petrolera, por lo que ya han preparado el concurso a nivel internacional, procediendo a fijar la fecha para la anunciada convocatoria a concurso para la entrega de lotes petroleros con contratos a vencer este año.Isabel Tafur mencionó que mañana, jueves 18 de mayo, PerúPetro entidad encargada de promover la inversión en hidrocarburos en el Perú, lanzará la licitación pública internacional para adjudicar al mejor postor los lotes V y VII, para explotación petrolera, ubicados en la cuenca Talara (Piura).

Como se sabe, actualmente el Lote V es operado por la empresa Unna Energía y su contrato vence el 5 de octubre mientras que el del lote VII es operado por la empresa Sapet y su contrato culmina el 21 de octubre de este año.

SE PRONUNCIAN. El presidente de Petroperú, Pedro Chira, descartó que la empresa de todos los peruanos haya solicitado un nuevo préstamo al Banco de la Nación con aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues el trámite para un préstamo de más de US$ 288 millones, no es un nuevo préstamo, sino parte de la línea de crédito por US$ 500 millones que se tenía pactado (el año 2022) con el Banco de la Nación como soporte para líneas de crédito como garantía.

TE PUEDE INTERESAR: