Decomisan vehículos informales
Decomisan vehículos informales

La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) realizó un nuevo operativo contra el en la ciudad, interviniendo 18 motocicletas que ocupaban de manera indebida espacios públicos y 6 mototaxis que circulaban sin autorización.

Las motos lineales fueron sancionadas según la Ordenanza Municipal N.° 125-00-CMPP, con la papeleta código 03-015, equivalente al 25 % de 1 UIT, por invadir áreas destinadas al tránsito y a la libre circulación peatonal.

En el caso de los mototaxis, la intervención se efectuó de acuerdo con la Ordenanza Municipal N.° 215, aplicándose la papeleta C-01 con una multa de S/ 165. Además, las unidades fueron trasladadas al depósito municipal por carecer de tarjeta de circulación y autorización para operar.

La acción estuvo a cargo de la Subgerencia de Fiscalización de Transporte y la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, que vienen ejecutando operativos permanentes para recuperar el orden en la ciudad.

La Municipalidad de Piura reafirma su compromiso con la ciudadanía: cero tolerancia a la informalidad y a la ocupación indebida de espacios públicos, garantizando el respeto a las normas y priorizando el bienestar de los piuranos.

TAGS RELACIONADOS