La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) realizó un nuevo operativo contra el desorden y la informalidad en la ciudad, interviniendo 18 motocicletas que ocupaban de manera indebida espacios públicos y 6 mototaxis que circulaban sin autorización.

Las motos lineales fueron sancionadas según la Ordenanza Municipal N.° 125-00-CMPP, con la papeleta código 03-015, equivalente al 25 % de 1 UIT, por invadir áreas destinadas al tránsito y a la libre circulación peatonal.

En el caso de los mototaxis, la intervención se efectuó de acuerdo con la Ordenanza Municipal N.° 215, aplicándose la papeleta C-01 con una multa de S/ 165. Además, las unidades fueron trasladadas al depósito municipal por carecer de tarjeta de circulación y autorización para operar.

La acción estuvo a cargo de la Subgerencia de Fiscalización de Transporte y la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, que vienen ejecutando operativos permanentes para recuperar el orden en la ciudad.

La Municipalidad de Piura reafirma su compromiso con la ciudadanía: cero tolerancia a la informalidad y a la ocupación indebida de espacios públicos, garantizando el respeto a las normas y priorizando el bienestar de los piuranos.