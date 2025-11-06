En reunión con el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, el jefe de ANIN, Hernán Yaipén, anunció que este 21 de noviembre se concretará la firma del contrato para el inicio de ejecución de la obra de revestimiento del canal Miguel Checa.

Este proyecto beneficiará a más de 86 mil pobladores del valle del Chira, especialmente los agricultores, mejorando la producción en más de 16 mil hectáreas de cultivo.

El gobernador Luis Neyra señaló que este logro es motivo de gran alegría para toda la región porque se hará realidad un proyecto largamente esperado que no solo beneficiará a las provincias de Sullana y Paita donde se ubica el valle del Chira, sino que impactará en beneficio de toda la región.

Por su parte, Yaipén dijo que esta buena noticia para la región es el resultado del trabajo colaborativo con el Gobierno Regional Piura, resaltando que a partir de la firma del contrato comienza prácticamente la ejecución de obra.

El revestimiento del canal Miguel Checa permitirá optimizar el sistema de riego en el valle del Chira y Paita, y evitar la pérdida del 40% del agua como ocurre actualmente. Con esta anheñada obra, se optimizará el riego de más de 16,000 hectáreas de cultivos de banano, arroz, maíz y mango, beneficiando a 8,640 agricultores y a más de 86,000 pobladores del valle del Chira.