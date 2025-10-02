La Municipalidad Provincial de Piura anunció la recuperación de la Plazuela Mártires de Uchuraccay, un espacio emblemático que rendirá tributo permanente a quienes ofrendaron su vida por la libertad de expresión. El proyecto, valorizado en 351 mil soles, entrará en proceso de licitación a fin de mes y estará lista para el público en enero próximo.

La comuna provincial informó que este proyecto busca rescatar un espacio de 470 m², que por años se encontraba en completo abandono, sin iluminación ni condiciones adecuadas para el uso ciudadano.

“Cuando hicimos el levantamiento de medidas, encontramos un espacio inviable, sucio, deteriorado y sin posibilidad de consumo público. La idea es transformarlo en un hito urbano de la ciudad, un espacio diferente que no solo cumpla el rol de parque, sino que también sea un lugar de encuentro, reflexión y actividades complementarias al periodismo: la voz del periodista”, explicó la comuna.

El proyecto contempla la conservación de las esculturas existentes (4 de los 8 originales), un diseño tipo bulevar con iluminación especial cada 5 a 6 metros, bancas, áreas de circulación peatonal y paisajismo seco, que permitirá mantener el área verde con bajo consumo de agua. Asimismo, se incluirá un recorrido tipo museo, donde se exhibirán las esculturas en honor a los mártires de Uchuraccay, consolidando la plazuela como un espacio de memoria y reflexión.