El Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), articulando con la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chira – Clase A (JUSHCH), a la fecha ha superado los 10 kilómetros de trabajos, entre ambas márgenes, de limpieza y descolmatación de drenes principales en el canal Norte, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional vigente suscrito entre ambas instituciones, orientado a fortalecer la infraestructura hidráulica del valle del Chira.

Dichas intervenciones tienen como objetivo el mantenimiento de los drenes principales del canal Norte, permitiendo recuperar su capacidad hidráulica y mitigar riesgos ante posibles avenidas extraordinarias, especialmente en el contexto de la temporada de lluvias.

Los trabajos se ejecutan en los drenes ND 10 y ND 7 para beneficio directo de diversos sectores agrícolas. En el dren ND 10, se protege a zonas como Santa Sofía, Amotape, Ventarrones, Tangarará, Ignacio Escudero y Miguel Checa, donde predomina la producción de arroz y plátano; mientras que en el dren ND 7 se garantiza el adecuado drenaje en áreas como Ignacio Escudero, San José y Montelima.

En el marco del convenio, el PECHP asume la dotación de combustible, la dirección técnica y la atención logística de las intervenciones, mientras que la Junta de Usuarios provee la maquinaria pesada, el personal operativo y el mantenimiento de los equipos, lo que permite una ejecución eficiente y oportuna de los trabajos.

De esta manera, el PECHP reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones preventivas que contribuyan a la protección de las áreas agrícolas, la seguridad de la población y la sostenibilidad del sistema hidráulico en el valle del Chira.