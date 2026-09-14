Seis personas fueron detenidas por efectivos policiales en la provincia de Sullana. Según la Policía, los intervenidos serían integrantes de dos presuntas bandas delincuenciales que se dedicarían a la microcomercialización de drogas.

En la primera intervención realizada en el A.H. Ampliación Jesús María, la policía detuvo a tres presuntos integrantes de “Los Injertos de Valery”, identificados como Abraham A. G. (18), José G. V. (38) y José G. L. (62).

Durante el operativo se incautaron 1.5 kg de marihuana, 1.5 kg de PBC, 140 ketes, balanzas electrónicas, un arma de fuego con 16 municiones, dos vehículos menores y diversas autopartes.

En tanto, luego de recoger información de uno de los detenidos, llegaron hasta el A.H Villa La Paz, donde detuvieron a Dayana M. U. (42) y Abril U. A. (16), ambas de nacionalidad venezolana; y Junior E.B. (20) de “El Clan de los Chamos”, también se les encontró droga, municiones y balanzas. Al parecer abastecían de droga a otras bandas.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades policiales y del Ministerio Público para ser procesados por la presunta comisión de los delitos contra la Salud Pública, tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización y por fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones.