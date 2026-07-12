Personal de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre y la Policía Nacional, ejecutó un operativo de fiscalización en bares, cantinas y discotecas de diversos sectores como Enace, San Martín y Nueva Esperanza.

Como resultado de las inspecciones, cuatro establecimientos fueron clausurados al detectarse que operaban sin cumplir la normativa vigente o desarrollaban actividades distintas a las autorizadas, entre ellas el expendio clandestino de bebidas alcohólicas con la presencia de damas de compañía

Paralelamente, efectivos policiales realizaron controles de identidad a los asistentes que se encontraban en los establecimientos intervenidos, además de verificar, mediante los sistemas de la Policía Nacional, la situación de motocicletas y vehículos estacionados en las inmediaciones para descartar requisitorias o denuncias por robo.

Las acciones de fiscalización se desarrollaron en diversos sectores del distrito, entre ellos Enace II Etapa, los alrededores del establecimiento Kurt Beer, San Martín, Nueva Esperanza, la zona industrial y las discotecas ubicadas en las inmediaciones de una conocida universidad, lugares donde vecinos habían reportado constantes problemas relacionados con el consumo de alcohol, ruidos molestos y presuntas actividades irregulares.

El subgerente de Control Municipal, Cristhian Díaz, encabezó el equipo municipal, mientras que el comisario de Veintiséis de Octubre, comandante PNP Jhon Ascues Tello, dirigió el despliegue policial de sus agentes, mientras que los efectivos de la Comisaría de San Martín también realizaban operativo dentro de su jurisdicción.

Las autoridades informaron que este tipo de intervenciones continuará ejecutándose de manera permanente y coordinada, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas, prevenir hechos delictivos y recuperar espacios seguros para la población.