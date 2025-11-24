La Municipalidad Provincial de Piura colocará hoy la primera piedra para el inicio de la construcción del nuevo Teatro Municipal, una infraestructura moderna y de alto valor simbólico para la identidad de la ciudad. La ceremonia se realizará hoy lunes 24 de noviembre, a las 7:00 p.m., en el tradicional barrio La Mangachería.

El acto protocolar contará con la presencia del alcalde Gabriel Madrid Orue, regidores, funcionarios y vecinos. La obra se ejecutará con fondos del Ministerio de Cultura, transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tras cumplir los estrictos parámetros establecidos por la normativa del sector.

El proyecto, denominado “Mejoramiento de los servicios de interpretación cultural en el Teatro Municipal de Piura” (Código Único de Inversiones N.° 2523332), supera los S/ 90 millones de inversión y contempla un plazo de 540 días calendario.

El nuevo Teatro Municipal contará con tres niveles (incluido un sótano técnico), 804 butacas, 10 espacios accesibles para personas con discapacidad, camerinos, talleres escenográficos, salas de ensayo, almacenes, oficinas administrativas y una fosa orquestal con capacidad para 75 músicos.

En el entorno urbano se habilitará un estacionamiento para 35 vehículos, incluidos espacios para personas con discapacidad y motocicletas lineales. Asimismo, la plazuela Salaverry será ampliada, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro cultural al aire libre.

El diseño arquitectónico mantiene la esencia del antiguo edificio, respetando su volumetría original, pero incorporando criterios contemporáneos de sostenibilidad, accesibilidad y funcionalidad, en coordinación con el Ministerio de Cultura.