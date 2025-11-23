Ante el requerimiento permanente de los vecinos de Piura y Castilla, la comuna piurana reactivó el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) del puente San Miguel, garantizando la presencia permanente de efectivos policiales en coordinación con el Serenazgo.

La medida reforzará la vigilancia y mejorará la seguridad en uno de los accesos más transitados de la ciudad. El PAR había permanecido abandonado por más de 15 años y se había convertido en un foco de riesgo.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control informó que el local se encontraba totalmente deteriorado: sin puertas, sin servicios básicos, con muros dañados y utilizado como guarida por personas de mal vivir. Alrededor del punto, la falta de iluminación había convertido el área en un lugar propenso a asaltos, estacionamiento informal y uso indebido como urinario público.

El espacio fue reconstruido en solo cuatro días, instalando nuevas puertas, chapas, sistema de iluminación, servicios de agua y energía eléctrica, sirena, alarma y baños operativos. De igual forma, con apoyo de Ornato y Limpieza Pública, se recuperaron las zonas externas, se retiró maleza y basura, y se liberaron luminarias para mejorar la visibilidad en el puente.

Durante la reapertura, el coronel PNP Sergio Martín Monroy Díaz, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Piura, anunció que dos efectivos policiales por turno brindarán servicio las 24 horas del día, procedentes de la comisaría de Piura.

La Subgerencia de Ornato, Parques y Jardines informó que se realizaron podas, retiro de hierbas y árboles que no correspondían al paisajismo del bulevar, además de la limpieza integral del área. En los próximos días se colocarán nuevos plantones para revitalizar las zonas verdes y mejorar el entorno del malecón.