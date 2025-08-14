La Municipalidad Provincial de Piura (MPP), a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comerciales, aclaró que es totalmente falsa la información que circula sobre una supuesta venta o alquiler de espacios a comerciantes ambulantes en el boulevard frente al Mercado Central.

La comuna provincial precisó que, en lo que va de la actual gestión, no se ha autorizado la instalación de comercio ambulatorio en espacios públicos. Por el contrario, se han intensificado los operativos para recuperar y mantener libres las calles y veredas del Complejo de Mercados, en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización Municipal.

Según denuncias recibidas, personas inescrupulosas estarían contactando a vendedores informales para ofrecerles supuestos espacios en la vía pública a cambio de pagos irregulares, incurriendo en actos de estafa y extorsión. “Ningún trabajador de la gerencia ni del área de Fiscalización está autorizado a solicitar dinero para permitir la ocupación de áreas públicas”, recalcó el representante del área.

Ante esta situación, la Municipalidad Provincial de Piura ha iniciado investigaciones internas para descartar cualquier participación de personal municipal y está revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. De confirmarse la responsabilidad de alguna persona, se procederá con la denuncia penal correspondiente.

Como parte de las acciones de ordenamiento, el municipio trabaja con las asociaciones de comerciantes para reubicar a los vendedores en mercados formales que cuenten con condiciones adecuadas de salubridad, seguridad y accesibilidad.

Finalmente, la comuna exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta, no dejarse engañar y denunciar cualquier intento de cobro indebido. “Nuestro compromiso es garantizar el orden, la legalidad y que los espacios públicos permanezcan libres de comercio ambulatorio”, subrayó el representante de la comuna.