Ante el informe emitido por la Contraloría donde detectó deficiencias técnicas en la obra de rehabilitación de la Institución Educativa N° 018 Domingo Savio, ubicado en el asentamiento humano Santa Rosa, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre precisó que realizan las acciones pertinentes recomendadas por la Comisión de Control.

Según la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, la obra fue ejecutada en la gestión anterior, sin embargo, informó que ha recepcionado las observaciones y recomendaciones de la Contraloría para iniciar las acciones correspondientes. Informaron que notificarán al contratista bajo apercibiendo, para que levante las observaciones en el menor plazo, de lo contrario, se harán las acciones legales ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

“Se actuará conforme las atribuciones y potestad que tiene el ente edil para notificar o denunciar a la ejecutora de la obra, que primero deberá ser notificada sobre las fallas y advertencias señaladas por el órgano supervisor del Estado. De esta forma, la actual gestión edil ratifica su compromiso de cautelar los bienes y obras municipales”, afirmó el gerente de Desarrollo Urbano, Iván Sánchez.

Asimismo, el funcionario indicó que notificará a la empresa ejecutora por las deficiencias detectadas por el personal de control de la Contraloría, cuya visita al local se realizó el pasado 12 de febrero.

Cabe señalar que, durante la inspección identificaron fisuras longitudinales y en las zonas de apoyo de las vigas principales de concreto armado. Al ser estas los elementos estructurales encargados de transmitir las cargas a las columnas y cimentación, la presencia de grietas tanto en los tramos centrales como en los extremos compromete la integridad estructural y la estabilidad del pabellón escolar.