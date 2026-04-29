La fiscal adjunta provincial Katterin Ríos Núñez, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Piura (Fistrap), obtuvo que se dicte sentencia condenatoria de 05 años de pena privativa de la libertad contra Carlos Herrera (34), Jhon Arriola (36), Ytalo Tapia (50) y Jorge Valverde (22), como autores del delito de favorecimiento a la prostitución en su forma agravada por pluralidad de víctimas, en agravio de nueve mujeres adultas.

Con las pruebas contundentes recabadas por la fiscal conjuntamente con la DEPITPTIM PNP PIURA, durante los 06 días del periodo de convalidación de la detención judicial en flagrancia que tuvo lugar en un operativo del pasado 18 de abril al interior de un establecimiento clandestino conocido como “Night Club Oasis” en Sechura, los sentenciados aceptaron los cargos y se acogieron a la figura de terminación anticipada, lo que permitió una respuesta oportuna del sistema de justicia frente a este delito.

Como parte de la sentencia, los condenados deberán cumplir reglas de conducta; en caso de incumplimiento, serán internados en el establecimiento penitenciario de Piura para el cumplimiento efectivo de la pena. Asimismo, han cumplido con el pago de 2,400 soles por concepto de reparación civil a favor de las agraviadas.

El caso se originó a partir de una intervención policial ejecutada por el Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP Piura (DEPINTRAP), en coordinación con personal de DIGIMIN BIO Piura, donde se constató el funcionamiento del local con ambientes acondicionados para la prestación de servicios sexuales.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Piura y el Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes PNP Piura, mantienen su actuación conjunta para la persecución y erradicación de los delitos que atentan contra la dignidad humana, favorecimiento de la prostitución y conexos.