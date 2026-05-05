Los familiares, amigos, colegas y pacientes de la Dra. Minosska de Jesús Pinto Lazo han convocado para una protesta en el exterior del Poder Judicial para hoy martes 5 de mayo que se realizará la audiencia de prisión preventiva para los presuntos implicados en su crimen, en el que está incluido su viudo, William Seminario Girón.

“La pérdida de Minosska nos ha dejado un profundo dolor muy difícil de superar, pero también sentimos la necesidad de justicia. No podemos permitir que este crimen quede impune. Pedimos a las autoridades una investigación rápida, transparente y firme. Pedimos que el responsable sea encontrado y que se haga justicia”, escribió en su cuenta de facebook, Khaterine Lazo.

Ella solicitó compartir el mensaje, alzar la voz y acompañarlos en este pedido de justicia por Minosska Pinto Lazo. “Que su nombre no sea olvidado, que su muerte no quede como una cifra más. Por ella, por su hijo, por todas las familias que merecen vivir sin miedo”, agregó.

Recordemos que la fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para que en dicho periodo los investigados permanezcan en la cárcel mientras se reúnen más pruebas para la etapa del juicio oral en el cuál se pediría la cadena perpetua por el delito sicariato en su forma agravada.

Se investiga a Luis Alejandro Rojas Guillén (a) “Cara de chancho” quien sería el sicario que atentó contra la doctora; Junior Miñán Seminario, persona que movilizó al sicario hasta la casa de la doctora y lo retiró del lugar en una motocicleta; Cristian Sócola Bayona, persona quien hizo seguimiento a los movimientos de la doctora en la clínica y dio aviso a los sicarios cuando esta abordó el taxi para ir a su casa.

También se incluye a Sergio Sevillano Gutiérrez, en cuyo departamento se halló el arma usada en el crimen y habría ayudado a la huida del sicario hacia Talara para cobrar los 10 mil soles y William Seminario Girón, esposo de la víctima y según dos testimonios de los detenidos habría sido el autor intelectual.