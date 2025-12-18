Con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad vial y la libre transitabilidad durante la campaña navideña y de fin de año, la Municipalidad Provincial de Piura desmontó cuatro puestos de comercio ambulatorio instalados de manera informal en el Complejo de Mercados, los cuales generaban desorden y congestión en la zona.

El operativo fue ejecutado por la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal en la intersección de las avenidas Blas de Atienza y Sullana, donde se procedió a retirar estructuras improvisadas de triplay y calamina, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 125-00-2013.

El subgerente de Fiscalización y Control Municipal, Danilo Gallo Ruiz, recordó que la normativa municipal prohíbe expresamente la actividad comercial ambulatoria en la ciudad y que las infracciones son sancionadas con multas equivalentes al 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Asimismo, exhortó a los comerciantes a abstenerse de ocupar veredas y pistas, advirtiendo que se continuará con los operativos de fiscalización para preservar el orden público y la seguridad de peatones y conductores.