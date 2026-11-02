Decenas de personas acompañaron los restos de las tres víctimas asesinadas en el distrito de Castilla hasta el cementerio Parque del Recuerdo, ubicado en el asentamiento La Primavera. Durante el trayecto, los familiares y amigos exigieron justicia por estas muertes.

EL SEPELIO. Una gran cantidad de personas acompañó hasta su última morada los cuerpos de Rigoberto Golles Girón, Carolina Golles Herreros y Jhon Goyes Herreros. El cortejo fúnebre partió desde su vivienda ubicada en la calle Sinchi Roca, en el asentamiento Chiclayito, con destino al camposanto en La Primavera.

Durante el recorrido, los deudos exigieron justicia por los tres fallecidos, recordando que otro integrante de la familia permanece internado en estado grave en una clínica de Piura.

De otro lado, a través de un comunicado, las familias Golles Girón y Golles Herreros exigieron acciones inmediatas por parte de las autoridades. Ante el temor generado por este crimen, las familias afectadas formalizaron la solicitud de garantías personales y de protección para salvaguardar su integridad física, psicológica y su tranquilidad.

No queremos que esta tragedia se convierta en una nueva historia de impunidad. Ningún familiar debe vivir con miedo ni sentirse desprotegido frente a la violencia criminal”, señalaron mediante el pronunciamiento.

Asimismo, exhortaron al Estado a implementar medidas inmediatas que garanticen la seguridad y frenen la ola de violencia que enluta a los piuranos. Además, demandaron una investigación exhaustiva, objetiva y transparente para dar con los autores materiales e intelectuales del múltiple asesinato, al tiempo que requirieron al Poder Judicial un proceso célere e imparcial que asegure sanciones drásticas para los responsables.