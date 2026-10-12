Efectivos del Destacamento de Carreteras Piura lograron la oportuna intervención y captura de un ciudadano de nacionalidad venezolana identificado como Geomar Alberto Velásquez Amatina (24), quien intentaba burlar a la justicia al pretender fugar al vecino país de Ecuador.

LA DETENCIÓN. El operativo de control y patrullaje policial se ejecutó a la altura del kilómetro 945 de la carretera Panamericana Norte, en el tramo que une las ciudades de Piura y Chiclayo. Durante las acciones de fiscalización, las autoridades interrumpieron el trayecto del sujeto, quien viajaba a bordo de una unidad de transporte interprovincial con destino final a la ciudad de Tumbes, vía que habría elegido como ruta de escape para abandonar el territorio nacional.

Al verificar sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional del Perú (Esinpol), el sistema arrojó una alerta roja de requisitoria vigente por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas (TID), acompañada de una medida restrictiva de impedimento de salida del país.

Cabe indicar que esta orden judicial fue dictada de manera formal el pasado 9 de febrero de 2024 por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de San Juan de Lurigancho, en Lima. La medida se encuentra plenamente tipificada y registrada bajo el Expediente N.° 753, disposición que ordenaba su inmediata ubicación y captura.

Asimismo, según los reportes e investigaciones preliminares de inteligencia policial, no se descarta que Velásquez Amatina esté directamente vinculado a un sonado operativo policial realizado en un inmueble conocido como “El Búnker”, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, lugar del cual habría logrado escapar durante la intervención a varios extranjeros.

Del mismo modo, los agentes del orden informaron que el ahora detenido cuenta con antecedentes policiales por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego y materiales peligrosos.

Finalmente, tras ser reducido en el lugar del operativo, el ciudadano venezolano fue trasladado de inmediato y puesto a disposición del personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, donde la unidad especializada asumió el caso para realizar las diligencias de ley correspondientes, determinar su situación legal y coordinar su posterior traslado a las instancias judiciales de la capital que solicitaban su ubicación y captura.

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú anunció que continuará e intensificará los operativos e intervenciones inopinadas en las diversas carreteras de la región Piura, con el firme propósito de ubicar y capturar a las personas que presenten requisitorias y que intentan evadir la acción de la justicia.