La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Tambogrande, a cargo de la fiscal provincial Yesenia Saldarriaga, obtuvo se dicte 09 meses de prisión preventiva contra E.C.C. (44), como presunto autor del delito de tocamientos, actos libidinosos o de connotación sexual sin consentimiento.

La medida fue declarada fundada durante la audiencia en la cual el fiscal adjunto provincial Gerardo Varillas Castañeda sustentó el requerimiento con graves y fundados elementos de convicción, entre ellos la declaración de la menor en cámara Gesell, pericias psicológicas y testimonios recabados en la investigación preliminar.

Conforme los actuados, los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo en el entorno familiar, cuando el denunciado habría ingresado a la habitación de la menor para realizarle tocamientos indebidos. Tras lo ocurrido, el padre de la víctima interpuso la denuncia y alertó a las autoridades.

La Fiscalía argumentó la necesidad de la medida en atención a la gravedad del delito, la posible pena a imponerse y la existencia de riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.