El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Sechura, a cargo de la fiscal provincial Pamela Córdova Alvarado, logró que se dicte siete meses de prisión preventiva contra E. B. C., investigado por la presunta comisión del delito de hurto agravado en agravio de H. W. P. E. y S. M. L. F.

La investigación es dirigida por el fiscal adjunto provincial Juan Carlos Jara Luna, quien recabó fundados y graves elementos de convicción que vincularían al investigado con la presunta comisión del delito, tales como el acta de denuncia verbal, el acta de arresto ciudadano, las declaraciones de los agraviados, el acta de constatación policial, el acta de constatación domiciliaria, entre otros.

De acuerdo con los actuados, una de las personas agraviadas observó al investigado transitando por la zona portando un saco blanco al hombro, desplazándose de manera continua y en actitud sospechosa por el sector.

Posteriormente, al ingresar a sus respectivos inmuebles, los agraviados verificaron de manera independiente la sustracción de diversos bienes. Asimismo, constataron que la argolla de seguridad del portón de madera había sido forzada y que la puerta de ingreso de la vivienda se encontraba abierta y sin candado.