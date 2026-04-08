Agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Unipirv) PNP Piura, desarticularon a la presunta banda delictiva “Los Canozos de Piura”, y recuperaron una camioneta que había sido hurtada el último 3 de abril dentro del condominio Los Parques de Piura, distrito de Veintiséis de Octubre – Piura.

Tras la denuncia del agraviado A.CH.F.(60), los efectivos policiales analizaron las grabaciones de las cámaras de video vigilancia de la zona, logrando identificar una camioneta, de placa de rodaje P4R439 que habría participado en el hurto del vehículo mayor de placa de rodaje A7B848.

De inmediato, la Policía ejecutó un operativo, ubicando ambos vehículos cuando se desplazaban por una trocha carrozable con acceso a la vía de Evitamiento Piura - Chulucanas, a la altura de la Asociación de Viviendas “Cuevin”, distrito de Castilla. En el lugar se detuvo a Edwin Remigio J.J. (21), alias “Platanazo”, quien manejaba el vehículo hurtado.

Posteriormente, se intervino a Leiner L.V. (30), alias “Canozo”, en la avenida Brasil con calle De Abril, distrito de Veintiséis de Octubre, luego de haberse dado a la fuga junto al vehículo de placa de rodaje P4R439, donde se encontró una vitroca.

Al estar en flagrancia delictiva, los dos sujetos quedaron detenidos por el presunto delito contra el patrimonio – receptación, y puestos a disposición de la sede policial para continuar con las investigaciones de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.