La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento - EPS Grau informó sobre los avances en los trabajos que se vienen ejecutando para recuperar el funcionamiento óptimo de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) La Primavera Nueva, ubicada en el distrito de Castilla.

Según detalló la empresa, durante la semana pasada se logró reactivar la operatividad de la EBAR La Primavera Antigua, tras intensas labores de limpieza y la instalación de un nuevo equipo de bombeo. Este avance ha permitido disminuir los niveles de aguas servidas en la zona de influencia, especialmente las emanaciones registradas en el dren 1308, uno de los puntos críticos del distrito.

Como parte de las acciones en curso, el equipo técnico de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (GOM) y de la Zonal Piura iniciará la reubicación de las electrobombas de la EBAR La Primavera Nueva mediante un sistema de instalación portátil. Este mecanismo permitirá intervenir los equipos de forma inmediata y agilizar su operatividad.

La entidad señaló que, una vez recuperado el funcionamiento de ambas estaciones de bombeo, se optimizará de manera significativa la evacuación de aguas residuales en Castilla. Esto contribuirá a reducir la ocurrencia de atoros y afloramientos, especialmente en sectores donde estas incidencias son recurrentes, como el dren 1308.

Asimismo, EPS Grau anunció que se encuentra gestionando la adquisición de diez modernas electrobombas que serán instaladas en cámaras de bombeo estratégicas, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios de saneamiento y brindar soluciones sostenibles a la población.