Trágico domingo. Una persona fue encontrada sin vida en el interior del canal Grande, en la provincia de Sullana. La policía inició las indagaciones para determinar cómo cayó el hombre al viaducto.

El horrendo hallazgo ocurrió en horas de la tarde por moradores de Cieneguillo quienes divisaron el cuerpo del hombre flotando en las aguas del canal Grande, a la altura de la empresa CBC.

Inmediatamente los pobladores comunicaron el hecho a los custodios de la comisaría El Obrero, pero antes de eso lo retiraron del canal para evitar que el cuerpo sea arrastrado por la corriente.

La Policía de El Obrero llegó hasta el lugar y no le encontraron documentos personales para identificarlo. El occiso tiene puesto una bermuda roja, bibidí blanco con estampado y unas zapatillas blancas con negro.

Agentes de la policía iniciaron las diligencias y procedieron al levantamiento del cadáver e internamiento del cuerpo a la morgue de Sullana. Se exhortó a sus familiares o personas que puedan identificar a la víctima a acercarse a la comisaría más cercana y brindar información.