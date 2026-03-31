El juzgado de investigación preparatoria de Catacaos a cargo de Raúl Ordinola Sernaqué Ordinola dictó 9 meses de prisión preventiva contra dos presuntos integrantes de la banda “Los ruleteros del norte” por diversos delitos.

La fiscalía presentó los elementos que incriminarían a Robertson Emilio Moscol Chiroque y a Leumar José Zabala Méndez como los presuntos autores de los delitos de homicidio en grado de tentativa y otros.

A Moscol Chiroque se le declaró fundado el requerimiento fiscal al concurrir fundados y graves elementos de convicción que lo vinculan al delito de homicidio en grado de tentativa, la prognosis de pena supera los cinco años y además existe peligro de fuga.

El juzgado descartó la tesis defensiva de “disparos disuasivos al aire” y de tenencia licita del arma, pues la pluralidad de disparos, los casquillos hallados en la escena y la pericia balística evidenciaron un uso efectivo y direccionado del arma, incompatible con un actuar meramente disuasivo.

En el caso de Zabala Méndez también se le dictó la prisión preventiva por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones y en la pena probable supera los cinco años, y concurre peligro procesal.

Ambos fueron intervenidos el pasado 26 de marzo en el distrito de La Unión y se les encontró armas de fuego y municiones, además dispararon contra los agentes policiales para evitar ser capturados.