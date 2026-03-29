La EPS Grau en Chulucanas inició operativos de control orientados a garantizar el uso adecuado y formal de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario; por ello, realizó 32 cortes drásticos de agua potable y 9 cortes de alcantarillado.

En cumplimiento de la normativa vigente establecida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento; la Zonal Chulucanas identificó que estos cortes se ejecutarán en las conexiones de usuarios inactivos que, de manera irregular, han procedido a la reposición unilateral del servicio; incurriendo en una falta que afecta la sostenibilidad del sistema y la equidad entre usuarios.

“Los usuarios morosos mantienen una deuda acumulada de S/37,230.00. Estas situaciones representan una problemática significativa, no solo para la empresa prestadora, sino también para aquellos usuarios que cumplen responsablemente con el pago oportuno de sus recibos, ya que el uso indebido del servicio genera desequilibrios en la gestión operativa y financiera del sistema”, afirmó la Zonal Chulucanas.

Finalmente, se hace de conocimiento público que, conforme a la normativa vigente y disposiciones del ente regulador, el siguiente paso en estos casos es el retiro definitivo de la conexión, medida que será aplicada de persistir la reincidencia o incumplimiento. En ese sentido, la EPS Grau exhorta a los usuarios a regularizar su situación y evitar sanciones mayores.