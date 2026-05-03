En cumplimiento al Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, se realizó un operativo de detección y corte a predios que se dedican a la extracción y venta ilegal del agua potable en el sector El Tablazo, provincia de Paita.

Esta intervención estuvo a cargo de la Coordinación Comercial, el Área de Cobranzas y el Equipo de Catastro de la EPS Grau – Paita y se tiene previsto realizar acciones de corte en 23 viviendas que se dedican a este ilegal servicio en dicho asentamiento humano, usando bombas de succión para su posterior comercialización.

“Hemos comenzado con este importante operativo; ya llevamos 7 predios intervenidos donde hemos encontrado conexiones paralelas y con bypass que se abastecían de la red pública, las cuales estaban burlando el consumo real para realizar la venta clandestina del agua potable. Además, se evidenció la existencia de tuberías con acoples de ¾ a 1 pulgada para su abastecimiento ilegal”, sostuvieron los representantes de la EPS Grau – Paita.

En este sentido, la entidad prestadora indica a todos sus usuarios que estas acciones se van a intensificar en los próximos días, ya que se trata de conexiones clandestinas que perjudican a la empresa y a la normal distribución que reciben los usuarios formales con respecto al servicio de agua potable en la provincia de Paita.

La empresa precisa que estos operativos son ejecutados en el marco de sus funciones de control y fiscalización, y se desarrollan dentro del marco legal vigente y en concordancia con las disposiciones del organismo regulador SUNASS; orientadas a garantizar la correcta prestación de los servicios de saneamiento.

Finalmente, la EPS Grau insta a las personas que se encuentran en situación de ilegalidad a formalizar su situación mediante convenios y facilidades de pago con la documentación requerida por la empresa, solo deben presentar Copia de DNI, croquis simple de ubicación, documento de propiedad actualizado acompañada por una solicitud simple, y así evitar acciones legales en perjuicio de los pobladores.