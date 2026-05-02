El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregó bienes para la rehabilitación del servicio de agua potable y efectuó el monitoreo del abastecimiento mediante camión cisterna, con el fin de garantizar el acceso a este recurso esencial para 3900 pobladores afectados por intensas lluvias en Ayabaca, Piura.

A través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), se entregaron materiales a la Municipalidad Provincial de Ayabaca para restablecer de forma temporal el servicio en ocho localidades rurales. Esta intervención, con una inversión de S/56 924, permitirá que 2456 personas accedan nuevamente a agua segura en sus comunidades.

Los bienes incluyen tanques de almacenamiento de 2500 litros, mangueras de polietileno de alta densidad (HDPE) y accesorios clave para reactivar el sistema. Estas herramientas permiten almacenar, conducir y distribuir agua en zonas donde la infraestructura fue dañada, reduciendo riesgos sanitarios y garantizando condiciones básicas de higiene para las familias.

De manera complementaria, se monitoreó el abastecimiento mediante un camión cisterna de 5000 galones, entregado en cesión de uso a la municipalidad provincial por 180 días. Esta medida permite atender a 1480 personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas reubicadas tras verse afectadas por la emergencia climática.

“Venimos actuando de manera oportuna para asegurar que las familias afectadas no pierdan el acceso a un recurso esencial como el agua potable. No solo se atiende la emergencia, sino que también se protege la salud de la población mientras se avanza en soluciones definitivas”, señaló el titular del Ministerio de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

La coordinación con la Municipalidad Provincial de Ayabaca ha sido clave para distribuir el agua de manera continua y segura. El trabajo conjunto asegura que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, en el momento oportuno y con impacto directo en su bienestar.

Con estas acciones, el sector Vivienda reafirma su compromiso de responder de forma oportuna ante emergencias y proteger a las poblaciones rurales en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a agua segura para miles de familias.